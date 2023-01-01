Teamlead кроссфункциональной команды в беттинге && СТО в EdTech стартапе, ex. TechLead
Я люблю помогать людям разбираться в своей области и становиться профессионалами, что делает меня идеальным ментором. А также имею большое количество контактов, чтобы устраивать своих менти на работу (при наличии соответствующих навыков)
Через стресс, пот и принципы прошел путь от intern/junior позиций до Teamlead && СТО, помогу тебе сократить этот путь и стать профессионалом своего дела
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ОТЗЫВЫ
@shushper
Готовлюсь к собеседованию на роль Team Lead, но у меня никогда не было собеседований с вопросами по менеджменту, соотвественно не знаю что будут спрашивать и чего ожидать. Валентин мне в этом очень помог, провёл мок собес по менеджерской секцией, дал обратную связь по моим ответам, я понял как меня будет воспринимать собеседующий с таким ответами. Позадавал несколько каверзных вопросов, объяснил что за ними кроется. В целом я получил то что хотел и чувствую себя более подготовленным.
@stFrenky
Наше сотрудничество с Валентином длиться уже два года. В течение первого года я изучал основы фронтенд-разработки, включая JavaScript и другие базовые технологии. Под руководством Валентина я освоил фундаментальные концепции и смог уверенно использовать их на практике. На втором году моего обучения мы сфокусировались на разработке с использованием фреймворка Vue.js. За этот год я достиг уровня middle+ разработчика благодаря эффективным методикам Валентина. Он умело обучал не только техническим навыкам, но и важности самостоятельности и саморазвития, всегда помогая справляться с возникающими сложностями. Кроме того, Валентин благодаря своему опыту смог устроить меня на работу по моим требованиям. Даже сейчас, будучи middle+ разработчиком, для меня невероятно полезно поддерживать контакт с Валентином. Его советы по дальнейшему профессиональному росту и помощь в решении сложных задач оказываются неоценимыми. Валентин всегда готов подсказать, как правильно подойти к решению задач на высоком уровне сложности, что позволяет мне постоянно совершенствовать свои навыки и развиваться в профессии. Я хочу выразить искреннюю благодарность Валентину за обучение и поддержку. Благодаря его наставничеству я смог достичь значительных успехов в своей карьере и стать профессионалом в области фронтенд-разработки. Спасибо, Валентин, за вашу мудрость, терпение и неизменную помощь на протяжении всего времени нашего сотрудничества.
@miru_ha
Созванивались по поводу того, как двигаться в сторону тимлидства и как развивать у себя эти навыки. Понравилось, что обсудили до встречи все предварительные вопросы, а на созвоне уже была конкретика «без воды». Были даны предложения, как развивать себя в этом плане, я неуверенна в себе и были опасения, что во время встречи Валентин скажет что-то типа «ну куда тебе-то в тимлиды»)) нет, Валентин был максимально корректен и вежлив) была задача и он предложил валидные способы ее решения. Для меня было большим шагом уже поделиться своей идеей с кем-то, спасибо, что поддержал.
@forhayl
Брал пару занятий с @Infinity_Kim, довольно хорошо зашло. Если ваша цель в первую очередь прокачать харды/составить план как их прокачать или узнать про процессы — то, имхо, он подходящий ментор для этого. В целом что-то революционное не узнаете, но дьявол кроется в мелочах и он вам их с удовольствием расскажет. Я вот например узнал как скинуть стресс от ведения карточек в которых записано по 150 часов и в каком порядке нужно решать задачки на литкоде. Перед походом обязательно сформируйте список вопросов на которые хотите получить ответ! Ещё кажется что лучше ходить в первой половине дня, но это не точно
@Danifk
Я начал заниматься с Валентином с начала 2023 года. У нас проводились регулярные еженедельные созвоны, а также во время интенсивов ежедневные. Мне очень понравилось грамотное распределение теории и практики. Я пришел к нему совсем новичком и за 4 месяца уже успел попасть на свою первую стажировку. Валентин не только прекрасный ментор, но еще и прекрасный человек, и что еще боле важно довольно требовательный! Всем рекомендую!!!
@sergey_conne
Обратился к Валентину по совету знакомых после того, как пробовал сам изучать новую для себя сферу FrontEnd разработки в течении трех месяцев. К слову, результат самостоятельного изучения был сомнительным, что ожидаемо. Мы договорились о созвоне, на котором Валентин в ходе беседы определил мой текущий уровень и выявил пробелы в знаниях. Указал на сайты, где можно получить всю необходимую теорию и предоставил электронные учебники. Что мне понравилось, так это его подход к менторству и вовлеченность. Валентин не дает готовые знания, а помогает «добыть» эти знания самостоятельно. Да, будет непросто… Однако, я считаю, это более ценно, так как поможет в дальнейшем оставаться на плаву в море бурно развивающихся технологий и самому развиваться в дальнейшем. Как правило, мы созваниваемся один раз в неделю. Валентин контролирует текущий прогресс выполнения задач с прошлого созвона и, если тема позволяет, дает задачи для практики. После — ставит задачи на следующую неделю. Понравилось, что помимо основного материала для изучения дает видео/подкасты для погружения. На сегодняшний день занимаемся в Валентином уже более 2-х месяцев. Благодаря менторству я уже неплохо разобрался в JavaScript и научился решать задачи по программированию, сделал свое первое небольшое веб-приложение. Если вы решили «перейти в АйТи» — то обратиться к Валентину будет отличной идеей!
@ViktoriaBer
Отзыв посвящен прекрасному ментору и другу @Infinity_Kim Наша история обучения началась с того, что я была потеряна в сфере развития, не понимала за что взяться, Валя в свою очередь решил помочь мне и очень подробно и доходчиво рассказал о frontend разработке, сумев заинтересовать меня. Так я начала изучать эту прекрасную область. Мое обучение строилось на рекомендованных Валентином сайтах, литературе, тренажерах, он мне по полочкам разложил как должно строиться мое прохождение обучения, составил план, в конце которого ожидалась стажировка. На любой вопрос, возникающий у меня в процессе освоения материала, Валя знал ответ и стремился мне его разъяснить. Несколько раз для контроля знаний мы устраивали онлайн созвоны, где проводилось импровизированное собеседование по уже пройденным темам. Суммарно мое обучение под руководством Валентина длилось примерно 7 месяцев, за это время я успела очень многое познать и в основном благодаря моему лучшему наставнику! Я так и не пошла на стажировку, потому что поняла, что эта сфера не совсем для меня, сейчас я развиваюсь немного в другой области, но ценные знания полученные за это время от Валентина пригождаются мне и сейчас! Безгранично ему благодарна!!❤️
@stFren
Если вы думаете, «я приду к @infinity_kim и на лайте отучусь и буду специалистом». Вы ошибаетесь. Стать хорошим, именно хорошим специалистом в сфере frontend разработки не так уж легко. Но именно под началом Валентина путь строится не только изучением теории и хорошей практики от него, но так же человек помогает (заставляет) выработать очень полезные привычки, методы обучения и как правильно искать информацию, чтобы самостоятельно решать поставленные задачи. В свою очередь я очень многому уже научился у Валентина и буду учиться дальше. От меня огромная благодарность за обучение, поддержку и мотивацию.
@Musa4Li
очень хороший frontend’ер. Благодаря ему, я начал заниматься программированием и очень рад этому. Он обучает нас, дал курсы, книги для учения и это все бесплатно, а мог с нас хорошо так денег брать. Очень сильно благодарен ему✊🏿
@ShADAM
Xеловек, который никогда не будет доволен 99%, ему нужны все 100, что делает из него наилучшего ментора, которых я повстречал за свою карьеру в it! Начиная с азов и до более сложных знаний — он продолжал направлять и помогал освоиться в этом сложном мире fronten-разработки, где все не делится на чёрное и белое, из-за чего приходится опираться на опыт и знания, дабы не свернуть с пути. При первом знакомстве, может показаться довольно «сложной» личностью, но узнав поближе, понимаешь, что это просто манера общения) Да и он уже начал работать над этим, так что думаю, что к моменту вашего с ним занятия, вы уже не заметите ничего такого. Человек постоянно работает над собой и развивается как личность, что так же мотивирует двигаться и вас. Выражаю огромную благодарность и надеюсь, что ты и дальше будешь вести меня и делиться со мной опытом уже не как с учеником, а как с коллегой🖤
@shushper
Готовлюсь к собеседованию на роль Team Lead, но у меня никогда не было собеседований с вопросами по менеджменту, соотвественно не знаю что будут спрашивать и чего ожидать. Валентин мне в этом очень помог, провёл мок собес по менеджерской секцией, дал обратную связь по моим ответам, я понял как меня будет воспринимать собеседующий с таким ответами. Позадавал несколько каверзных вопросов, объяснил что за ними кроется. В целом я получил то что хотел и чувствую себя более подготовленным.
@stFrenky
Наше сотрудничество с Валентином длиться уже два года. В течение первого года я изучал основы фронтенд-разработки, включая JavaScript и другие базовые технологии. Под руководством Валентина я освоил фундаментальные концепции и смог уверенно использовать их на практике. На втором году моего обучения мы сфокусировались на разработке с использованием фреймворка Vue.js. За этот год я достиг уровня middle+ разработчика благодаря эффективным методикам Валентина. Он умело обучал не только техническим навыкам, но и важности самостоятельности и саморазвития, всегда помогая справляться с возникающими сложностями. Кроме того, Валентин благодаря своему опыту смог устроить меня на работу по моим требованиям. Даже сейчас, будучи middle+ разработчиком, для меня невероятно полезно поддерживать контакт с Валентином. Его советы по дальнейшему профессиональному росту и помощь в решении сложных задач оказываются неоценимыми. Валентин всегда готов подсказать, как правильно подойти к решению задач на высоком уровне сложности, что позволяет мне постоянно совершенствовать свои навыки и развиваться в профессии. Я хочу выразить искреннюю благодарность Валентину за обучение и поддержку. Благодаря его наставничеству я смог достичь значительных успехов в своей карьере и стать профессионалом в области фронтенд-разработки. Спасибо, Валентин, за вашу мудрость, терпение и неизменную помощь на протяжении всего времени нашего сотрудничества.
@miru_ha
Созванивались по поводу того, как двигаться в сторону тимлидства и как развивать у себя эти навыки. Понравилось, что обсудили до встречи все предварительные вопросы, а на созвоне уже была конкретика «без воды». Были даны предложения, как развивать себя в этом плане, я неуверенна в себе и были опасения, что во время встречи Валентин скажет что-то типа «ну куда тебе-то в тимлиды»)) нет, Валентин был максимально корректен и вежлив) была задача и он предложил валидные способы ее решения. Для меня было большим шагом уже поделиться своей идеей с кем-то, спасибо, что поддержал.
@forhayl
Брал пару занятий с @Infinity_Kim, довольно хорошо зашло. Если ваша цель в первую очередь прокачать харды/составить план как их прокачать или узнать про процессы — то, имхо, он подходящий ментор для этого. В целом что-то революционное не узнаете, но дьявол кроется в мелочах и он вам их с удовольствием расскажет. Я вот например узнал как скинуть стресс от ведения карточек в которых записано по 150 часов и в каком порядке нужно решать задачки на литкоде. Перед походом обязательно сформируйте список вопросов на которые хотите получить ответ! Ещё кажется что лучше ходить в первой половине дня, но это не точно
@Danifk
Я начал заниматься с Валентином с начала 2023 года. У нас проводились регулярные еженедельные созвоны, а также во время интенсивов ежедневные. Мне очень понравилось грамотное распределение теории и практики. Я пришел к нему совсем новичком и за 4 месяца уже успел попасть на свою первую стажировку. Валентин не только прекрасный ментор, но еще и прекрасный человек, и что еще боле важно довольно требовательный! Всем рекомендую!!!
@sergey_conne
Обратился к Валентину по совету знакомых после того, как пробовал сам изучать новую для себя сферу FrontEnd разработки в течении трех месяцев. К слову, результат самостоятельного изучения был сомнительным, что ожидаемо. Мы договорились о созвоне, на котором Валентин в ходе беседы определил мой текущий уровень и выявил пробелы в знаниях. Указал на сайты, где можно получить всю необходимую теорию и предоставил электронные учебники. Что мне понравилось, так это его подход к менторству и вовлеченность. Валентин не дает готовые знания, а помогает «добыть» эти знания самостоятельно. Да, будет непросто… Однако, я считаю, это более ценно, так как поможет в дальнейшем оставаться на плаву в море бурно развивающихся технологий и самому развиваться в дальнейшем. Как правило, мы созваниваемся один раз в неделю. Валентин контролирует текущий прогресс выполнения задач с прошлого созвона и, если тема позволяет, дает задачи для практики. После — ставит задачи на следующую неделю. Понравилось, что помимо основного материала для изучения дает видео/подкасты для погружения. На сегодняшний день занимаемся в Валентином уже более 2-х месяцев. Благодаря менторству я уже неплохо разобрался в JavaScript и научился решать задачи по программированию, сделал свое первое небольшое веб-приложение. Если вы решили «перейти в АйТи» — то обратиться к Валентину будет отличной идеей!
@ViktoriaBer
Отзыв посвящен прекрасному ментору и другу @Infinity_Kim Наша история обучения началась с того, что я была потеряна в сфере развития, не понимала за что взяться, Валя в свою очередь решил помочь мне и очень подробно и доходчиво рассказал о frontend разработке, сумев заинтересовать меня. Так я начала изучать эту прекрасную область. Мое обучение строилось на рекомендованных Валентином сайтах, литературе, тренажерах, он мне по полочкам разложил как должно строиться мое прохождение обучения, составил план, в конце которого ожидалась стажировка. На любой вопрос, возникающий у меня в процессе освоения материала, Валя знал ответ и стремился мне его разъяснить. Несколько раз для контроля знаний мы устраивали онлайн созвоны, где проводилось импровизированное собеседование по уже пройденным темам. Суммарно мое обучение под руководством Валентина длилось примерно 7 месяцев, за это время я успела очень многое познать и в основном благодаря моему лучшему наставнику! Я так и не пошла на стажировку, потому что поняла, что эта сфера не совсем для меня, сейчас я развиваюсь немного в другой области, но ценные знания полученные за это время от Валентина пригождаются мне и сейчас! Безгранично ему благодарна!!❤️
@stFren
Если вы думаете, «я приду к @infinity_kim и на лайте отучусь и буду специалистом». Вы ошибаетесь. Стать хорошим, именно хорошим специалистом в сфере frontend разработки не так уж легко. Но именно под началом Валентина путь строится не только изучением теории и хорошей практики от него, но так же человек помогает (заставляет) выработать очень полезные привычки, методы обучения и как правильно искать информацию, чтобы самостоятельно решать поставленные задачи. В свою очередь я очень многому уже научился у Валентина и буду учиться дальше. От меня огромная благодарность за обучение, поддержку и мотивацию.
@Musa4Li
очень хороший frontend’ер. Благодаря ему, я начал заниматься программированием и очень рад этому. Он обучает нас, дал курсы, книги для учения и это все бесплатно, а мог с нас хорошо так денег брать. Очень сильно благодарен ему✊🏿
@ShADAM
Xеловек, который никогда не будет доволен 99%, ему нужны все 100, что делает из него наилучшего ментора, которых я повстречал за свою карьеру в it! Начиная с азов и до более сложных знаний — он продолжал направлять и помогал освоиться в этом сложном мире fronten-разработки, где все не делится на чёрное и белое, из-за чего приходится опираться на опыт и знания, дабы не свернуть с пути. При первом знакомстве, может показаться довольно «сложной» личностью, но узнав поближе, понимаешь, что это просто манера общения) Да и он уже начал работать над этим, так что думаю, что к моменту вашего с ним занятия, вы уже не заметите ничего такого. Человек постоянно работает над собой и развивается как личность, что так же мотивирует двигаться и вас. Выражаю огромную благодарность и надеюсь, что ты и дальше будешь вести меня и делиться со мной опытом уже не как с учеником, а как с коллегой🖤