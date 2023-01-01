Xеловек, который никогда не будет доволен 99%, ему нужны все 100, что делает из него наилучшего ментора, которых я повстречал за свою карьеру в it! Начиная с азов и до более сложных знаний — он продолжал направлять и помогал освоиться в этом сложном мире fronten-разработки, где все не делится на чёрное и белое, из-за чего приходится опираться на опыт и знания, дабы не свернуть с пути. При первом знакомстве, может показаться довольно «сложной» личностью, но узнав поближе, понимаешь, что это просто манера общения) Да и он уже начал работать над этим, так что думаю, что к моменту вашего с ним занятия, вы уже не заметите ничего такого. Человек постоянно работает над собой и развивается как личность, что так же мотивирует двигаться и вас. Выражаю огромную благодарность и надеюсь, что ты и дальше будешь вести меня и делиться со мной опытом уже не как с учеником, а как с коллегой🖤